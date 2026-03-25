「選抜高校野球・２回戦、花咲徳栄１７−０日本文理」（２５日、甲子園球場）

花咲徳栄が大勝し、春夏合わせて２０１７年夏以来、センバツでは０３年以来、２度目の２回戦突破で８強入りした。

先発の黒川が五回２死まで安打を許さない投球。雨でぬかるんだマウンドで３四球こそ与えたが、７回１安打無失点で役割を果たした。３投手による継投で相手打線を２安打零封し、守備陣も泥だけになりながら無失策で盛り立てた。

岩井監督は試合後「黒川が低め低めに。相手の打者がやはり非常にコツコツと当ててくるので、うまくかわしてということが良かったと思います」と流れを引き寄せた好投をたたえた。マウンドの足元もぬかるんだが「そういう練習もさせてますんで。そこらへんは大丈夫だと思ってました」と信頼を口にした。

無失策の守備陣についても「守備の方はだいぶ冬で鍛えてきましたので。よく声を出しながら、打球方向を考えながらよく守ってくれたと思います」と手応え。「少々の雨でも練習はしますから。そういう練習もさせていますので」と胸を張った。

打線は三回、４四球と相手の失策に乗じて３点を先制。四回にも四球、失策に５安打を集中して一挙７点を追加した。八回にも６点を奪った。