この日32歳の誕生日を迎えた神戸MF井出遙也が、ここからの巻き返しを誓った。練習後には恒例のパイ投げで手荒く祝福され「若いので頑張ります」と宣言。「まだまだ成長できる。日々の練習をやり続けて、試合に出た時に力になれるように、自分のプレーを表現できるようにやり続けていきたい」と大マジメに話した。

FW大迫勇也にFW武藤嘉紀、DF酒井高徳、MF乾貴士ら重鎮が多いこともあるが、元日本代表MFの中村憲剛氏（現川崎Fデベロップメントコーチ）の言葉は胸に刻まれている。数年前に自主トレを行った際、歴代最年長36歳でJ1リーグMVPを受賞したレジェンドから「自分次第で何歳でも成長できる」と助言を受けたという。「メンタルや意識で変わる」。向上心や闘争心に陰りはない。

今季は去年までと違って守備的MFに近い位置でのプレーを求められ、リーグ戦2試合途中出場に留まっている。それも「初めてのことが多くてポジティブに捉えている。こういう経験が（いつか）自分に返ってくると思う。日々の練習を頑張りたい」と糧と強調。23年の神戸加入時、それまでの技巧派から走れるスタイルに変貌させた。そしてリーグ初優勝に貢献した。今回も違ったタスクを習得し、チームの欠かせない戦力になっていく。