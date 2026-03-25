元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）のYouTubeチャンネルに出演。現役時代のエピソードを語った。

1991年のドラフト会議で同大から日本ハムに2位指名を受け入団した片岡氏。ルーキーイヤーから開幕スタメンだったと語り、開幕戦の対西武の試合を回顧。清原和博、伊藤勤、辻発彦、平野謙、デストラーデらを擁した黄金時代の西武。「これが工藤のカーブや！って思ったもんね」と当時エースだった工藤公康から1本のヒットを打ったと振り返った。

元木氏に「（清原氏に）ファーストベース上で何か言われた？」と聞かれると、片岡氏は「その前にね、オープン戦で初ホームランが西武戦やってん。レギュラー陣がもう休まれてる7回ぐらいに打った」といい、三塁側でクールダウンしていたPL学園で2学年先輩の清原氏に「おーい」と呼び止められ「ナイスホームラン」と声を掛けられたと告白。

「そういうこと言ってくださったの凄い覚えてるやん。これでちょっとプロでやっていけるというか。左ピッチャーから打ったんで、それで左からも打てるっていうのを首脳陣にも見ていただいたと思う」と開幕スタメン抜てきにつながった瞬間だったと語った。