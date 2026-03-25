「選抜高校野球・２回戦、花咲徳栄１７−０日本文理」（２５日、甲子園球場）

日本文理が大敗し、春は２００６年以来の８強入りはならなかった。

試合開始時から雨が降り続ける難しいコンディションで、０−０の三回は４四球に失策が絡み、無安打で３点を献上。四回も３四球と失策に５安打を集中され、一挙７点を追加された。

終わってみれば３投手で計１２四死球を与え、守備陣も計５失点を投手陣を支えられなかった。

鈴木監督は試合後「（雨は）想定内っていうのも変ですけど、思うようにいかない中で、本当にホームグラウンドのように花咲徳栄さんの選手たちは『普通』というレベルでやっていた。同じアウトだけどそこに本当に差が出た」と振り返った。

相手の花咲徳栄は３投手で計４四球で、守備陣は無失策だった。

鈴木監督は「今日だと本当に淡々と。一つのストライク、一つのアウトでも同じ距離感で同じ同じ年代なはずなんですけどね。非常に差が出たんじゃないかと思う」と天候やグラウンド状況をものともしない相手の強さに脱帽した。