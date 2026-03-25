「スタバに入りたくて 盛大に駄々をこねる柴犬」



【動画】ゴロンゴロン……スタバに入りたくて駄々をこねる柴犬さん

こんなひと言とともに「X」に投稿されたのは、床上で仰向けで寝転がりつつ「スターバックス」に入りたい〜！と全身で訴えかける柴犬さん。その動画が「X」で人気を集めました。



「かわいいw ミルクの匂いに反応したのかな」

「これぞ柴犬！って感じの拒否っぷりが最高に可愛いです。癒やしをありがとうございます！」

「そんなにスタバ入りたいんか〜 わかるで〜」



柴犬さんに共感の声が寄せられました。



動画を投稿したのは「柴犬茶々麻呂之介」（@chachamarock）さん（以下、飼い主さん）。愛犬の「茶々麻呂之介」くんは現在6歳になる柴犬の男の子です。



飼い主さんに動画を撮影した時のことをお聞きしました。



動物病院前のお気に入りの店

――よく行くお店なのでしょうか？



こちらのショッピングモールは一部ワンコ同伴可能で特にスタバ前のペットショップと動物病院があるエリアはリードで歩かせられますので、お出かけ好きな茶々麻呂之介はお気に入りの場所で頻繁に通っています。



――本当に入りたそうでした。



毎回帰る時にスタバでドリンクを購入するのがルーティンでこの日も茶々麻呂之介は保護者がスタバに寄って帰るのだと思っていたようです。スタバの外にテーブルとイスがあるエリアで座ってまったりするのも好きなようで、この時に通りすがりの人たちに声をかけてもらうのも至福なようです。



「抱っこ」にて退場

――「拒否柴」姿をご覧になっていかがでしたか？また、この後は？



この日は同行者の用事に時間がかかるというので一旦（モールの）外に出てブラブラさせるために出口の方へ向かっていたら拒否柴を発動。スタバの店内に何度か入ろうとするも失敗に終わり、何度もリードを保護者に引っ張られ、を繰り返しそのうち横たわり駄々を捏ね始めました…と、いう流れです。結局この後はなかなか立ち上がらなかったので抱っこで退場しました。



――動画に大きな反響がありました。



沢山の人に見ていただき驚きましたが、おバカな姿ですが飼い主にとっては可愛い子なので嬉しく思っております（笑）。



お花見散歩も楽しみ

お出かけ日和の昨今、茶々麻呂之介くんとしたいことについてお聞きすると「春になったらお花見をしながらいっぱいお散歩したいと思います」と飼い主さんは話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）