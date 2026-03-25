往年の人気モデルをトヨタ「86」で再現

アフターパーツメーカーのResult Japanは、トヨタ「86（ZN6）」をベースとした新たなカスタムモデル「NEO86」の完成車を2026年1月4日に初公開しました。

このクルマは、同年1月9日から開催された「東京オートサロン2026」でも披露されています。

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このNEO86は、初代86をその源流である「スプリンタートレノ（AE86）」のような見た目に変貌させたカスタムカーです。

特にフロントフェイスの印象は大きく異なり、角張ったデザインのフロントバンパーや、特徴的なリトラクタブルライトまで再現されています。ボディカラーも白と黒を基調とした“パンダトレノ”仕様となっており、懐かしさを感じさせる仕上がりです。

ベースとなったトヨタ「86」は、2012年に登場したコンパクトスポーツカーで、トヨタとスバルの共同開発によって誕生しました。

水平対向エンジンとFRレイアウトの組み合わせが特徴で、初代86のボディサイズは全長4240mm×全幅1775mm×全高1320mmで、乗車定員は4名となっています。

パワートレインには、最高出力200から207馬力、最大トルク212Nmを発揮する2リッター水平対向エンジンが搭載され、トランスミッションは6速ATまたは6速MTが選択可能でした。なお、86の現行モデルは2021年に登場した2代目の「GR86」です。

Result Japanでは、このNEO86を実現するためのボディキットをプレオーダーで販売しています。

キットはフロントバンパー、ボンネット、ヘッドライト、フロントフェンダー、ドアパネル、サイドスカート、リアフェンダー、トランクスポイラー、リアバンパーで構成されており、FRP黒ゲル仕様の未塗装品です。

リトラクタブルライトの開閉機構については国内別売りで、価格（消費税込）は94万6000円。2026年8月から順次出荷が予定されていますが、現在は納期未定とのことです。