ミニスカ姿の三浦桃香がゴルフ場の斜面をソリで滑走？ 「思ったより地味」な結末にそそくさと現場から撤収！

ミニスカ姿の三浦桃香がゴルフ場の斜面をソリで滑走？ 「思ったより地味」な結末にそそくさと現場から撤収！