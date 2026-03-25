ミニスカ姿の三浦桃香がゴルフ場の斜面をソリで滑走？ 「思ったより地味」な結末にそそくさと現場から撤収！
ティーチングプロとしても活躍中の三浦桃香が自身のインスタグラムを更新。ゴルフ場で見つけた芝の斜面を、バッグをソリに見立てて滑り降りる姿を動画で投稿した。
【動画】地味な結末でもファンは大喜び！ ソリに挑戦した三浦桃香
三浦と一緒にいるのは、レギュラー出演しているゴルフ番組「ダイアン津田のバーディーチャンす〜」でアシスタントを務めているタレントの森脇梨々夏だ。2人は芝の斜面を登ると、三浦は手にしていた黒いバッグにお尻を乗せて滑り降りる準備。森脇が「ここを持って」と体勢を整えると、「行きますよ」と背中を押した。赤いセーターに黒いミニスカート姿の三浦は、太ももまで全開にして斜面を下り始めたのだが、傾斜は緩く、距離も短かったためスピードも出ないまま止まってしまった。そして駆け寄ってきた森脇に対し「ちょっと、思ったより地味かも」と小声でつぶやくと、2人で「やめよ、やめよ」と小走りで斜面から撤収していった。動画を見たファンも「お二人とも可愛いすぎますわ」「みてるだけで癒される」「何をじゃれ合ってはりますの」と喜ぶ声から、「えーっとソリがしたかったんだよね」「ゴルフ場でこんな事やってる人初めて見た」「距離短すぎ」「もうちょっと急坂で無いと」という声まで、様々なコメントが数多く寄せられていた。しかし、それらのすべてから動画を大いに楽しんでいる様子だけはしっかりと伝わってきた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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