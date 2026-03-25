◇第98回全国選抜高校野球大会第7日 2回戦 花咲徳栄17−0日本文理（2026年3月25日 甲子園）

花咲徳栄（埼玉）が、日本文理（新潟）を破り、2003年以来の8強進出となった。日本文理は、守備の乱れから流れが傾く悔しい形となった。

3回に3失策が絡んで、花咲徳栄の先制の4得点を許した。さらに4回にも押し出し四球や日本文理の一塁手・秦の失策などが絡んで7失点。日本文理先発の染谷は4回途中降板。6安打8四球で、11失点ながら自責点は3だった。

断続的に降る雨の影響か、先発の染谷も制球を乱す場面があった。失策も不運な形のものが含まれ、ネットでは複雑な声もちらほら上がった。

染谷は5回の先頭に四球を与えたことを悔やみ「そこからヒットで失点してしまったので、自分の課題はフォアボールにあるのかなと思います」と反省。

緊張が失点につながったのか、と聞かれると「緊張は特になかった。自分の力不足がこの結果になった」と話し、守備陣が5失策と乱れたことには「次は捕ってくれるっていう思いで、一つエラーしても気にせず、投げ続けました」と味方を信じて投げていたことを振り返った。