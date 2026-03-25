元俳優の前山剛久さんが2026年3月22日、「真叶」名義でメンズラウンジに勤務していた時の写真を使った「オリジナルブロマイド」を販売していることをインスタグラムで告知した。

「1人1人に向けたサイン・名前入りメッセージ付き」

前山さんはインスタのストーリーズで「ブロマイド販売しています」との字幕付きで、金髪姿の写真を披露した。リンク先の通販サイトには「NEW」という表示とともに「直筆サイン・名前入りメッセージ付きオリジナルブロマイド 真叶ver.」と商品名が記され、

「惜しくも退店となったメンズラウンジ時代（真叶名義）の未公開宣材写真がブロマイドに！お客様1人1人に向けたサイン・名前入りメッセージ付きで、唯一のブロマイド。この貴重な商品をお見逃しないように」

と説明されている。このインスタ投稿は「ハイライト」機能で継続して公開されている（25日昼時点）。

前山さんをめぐっては、元恋人として知られる俳優の故・神田沙也加さんが死去後、22年に芸能界を引退。24年には俳優復帰を予定した舞台が中止になり、25年12月から東京・六本木のメンズラウンジに勤務していた。一方、26年3月1日に同店代表のYouTubeチャンネルで、前山さんらが神田さんを示唆するような動画が公開されたとしてSNS上で物議を醸した（既に非公開）。

10日になって、前山さんは真叶名義のインスタで「私の今回出演した動画の件について。社長とお話して、現在在籍しているメンズラウンジを一度退店する運びとなりました。これからの進退は追って、報告させていただきます。申し訳ございませんでした」と投稿したばかりだ。

ブロマイド自体はこれまでも多数発売されてきたものの、このような流れを受けてか、新商品の告知にXでは「マジか！？すげーな...」「目立ちたがりなんやね」「生活苦しいんかな」といった声もみられる。