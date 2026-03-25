【メジャーリーグ通信】

【鈴村氏コラム】球場はテロの格好の標的に…トランプがイランに仕掛けた戦争で球界はどう変わるのか

ベネズエラが米国を破り、2026年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を制した。

26年の世界が最初に直面した衝撃は、1月3日に起きた米国によるベネズエラへの侵攻と、大統領のニコラス・マドゥロの拘束だった。

「絶対的決意」と名付けられたマドゥロ拘束のための作戦を指示した米国大統領ドナルド・トランプは、今回のWBCの結果に敏感に反応した。

ベネズエラの優勝を受け、トランプはSNSに「州に昇格！！！ 大統領DJT」と投稿した。

トランプは準決勝でベネズエラが勝利した際にも、「最近ベネズエラにはよいことが起こってます！ 一体この魔法は何でしょうか？ 州への昇格でしょうか？ 51番目の州となるのでしょうか？ 誰か知っていますか？」と書き込んでいる。

かねてベネズエラの国家経営への関与を示唆するトランプにとって、マドゥロの拘束は最初のよいことであり、2番目のよいことはWBCでの優勝、そして3番目によいことはベネズエラが米国の州に組み込まれることである。

また、これらのよいことは全て自らの決断の成果であり、WBCはベネズエラ侵攻を正当化する証拠というのが、トランプの立場だ。

一方、ベネズエラの暫定大統領であるデルシー・ロドリゲスは「ベネズエラが団結し、勝利した」とWBCの勝利を称え、野党指導者のマリア・マチャドも「ベネズエラ人であることに誇りを感じる」と述べている。

マドゥロの拘束直後は米国を批判したものの、直後に対米協調の方針を打ち出したのがロドリゲスである。また、2025年に受賞したノーベル平和賞のメダルを譲り、トランプの歓心を買おうとしたのは、マチャドだった。

米国に対する友好的な態度を示すためにも、ベネズエラが誇るべき状態になったことを強調するためにも、WBCでの優勝は象徴的な出来事である。

ロドリゲスもマチャドも、一国の元首を武力で拘束した米国に言及しなかったことで現状を追認しており、トランプが望む通りの対応をした形になる。

ただし、ベネズエラの人々は両国による決勝戦を因縁の対決と捉えている。

たとえマドゥロ政権が好ましくないとしても武力行使は許されるものではなく、WBCの優勝でトランプ政権と米国への不満が一時的であれ解消されたというのが、一般的な見方といえる。

日本で感じられる以上に、かつてなく政治的な意味を帯びたのが両国による決勝戦であった。

その意味で、スポーツと政治との結びつきの強さを示した両国の指導者たちは、格好の教材となったのである。

（鈴村裕輔／野球文化学会会長・名城大教授）