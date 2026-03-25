【森保ジャパンW杯の「当確」「落選」「秘密兵器」】MF

【FW編】上田綺世の「次席」争いに異変！急浮上した海外クラブ所属の20歳コンビの名前

森保ジャパンは英国遠征で日本時間29日にスコットランド代表（午前2時開始）、同4月1日にイングランド代表（午前3時45分開始）と対戦する。W杯前の最後の海外遠征で「当確」「常連の選考外」「秘密兵器」が見えてくる。今回は「MF」編──。

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基本布陣「3DF-4MF-2インナーMF-1FW」では、右のWB（ウイングバック）にベルギーの伊東純也（33）が入り、左WBの英プレミアの三笘薫（28）と両翼を担う。2列目のインナーMFにフランスの中村敬斗（25）とドイツの堂安律（27）がコンビを組み、DFラインの前の守備的MFにはドイツの佐野海舟（25）と英プレミアの鎌田大地（29）が並ぶというパターンが予想される。

が、森保Jの主軸としてプレーしながら、今回はケガなどで招集外となったスペインの久保建英（24）、英プレミアの遠藤航（33）の2人は、コンディションさえ整えばW杯メンバーから外れることはないだろう。

「でも遠藤はW杯メンバー入りしても交代要員かも知れない」とサッカー関係者がこう続ける。

「痛めた左足首の状態が悪く、帰国して精密検査を受けて2月中旬に手術に踏み切ったが、術後の経過が思わしくなく、復帰のメドは立っていない。完治が4月下旬にずれ込んだ場合、メンバー外となる可能性もあり得る」

守備的MFとして森保Jを長く支えてきたポルトガルの守田英正（30）が未招集となり、一部から「W杯メンバー外が確定？」という声も聞こえてくるが、森保監督は守田について「プレー中に戦況を冷静に把握しながらチームメートに指示を出すことができる“ピッチ上の監督”として高く評価している。このところ故障続きだが、体調が万全ならW杯メンバーに入ってくる」とは前出の関係者である。

日本代表初となるドイツの佐野海舟、オランダの佐野航大（22）の＜兄弟MFパフォーマンス＞も見どころだ。

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