自分ジャッジはNG！ ランナーのときは判定が出るまでベースを駆け抜けるべき理由とは!?【少年野球 デキるプレイ56】

【ランナーのとき】「アウト」「セーフ」を自分で判断しない

【どうして？】→ セーフかもしれないから

「アウト」や「セーフ」を判断するのは審判の仕事。当たり前のことだが、ついつい自分で判断してしまうことがある。

「ボテボテの内野ゴロ……。アウトだな」と自分で判断し、走るスピードを緩めてしまった経験はないだろうか？ 内野フライであきらめ、全力で走らなかったことは？ 自分で判断することは、とくにエラーやハプニングの多い少年野球では禁物。

アウトと思ってベースを離れたら、実は相手のエラーでセーフになっていて、あらためてタッアウト……なんていう、笑えない間違いも。微妙なタイミングのプレイなど、コールを聞き逃したときは審判に確認しよう。

【監督からのひと言】

カウント3ボールから、審判のコールを聞く前に一塁に向かう、なども同じ。かえって審判の印象を悪くしてしまうこともある。自分ジャッジは、ひとつも得することがないぞ

【出典】『少年野球 監督が使いたい選手がやっている！ デキるプレイ56』監修：江藤省三

【監修者情報】

江藤省三（元 読売ジャイアンツコーチ／ 元 慶応大学野球部監督）

巨人、中日で活躍した内野手。引退後は巨人、横浜、ロッテのコーチを務める。

また母校である慶応義塾大学野球部の監督も務めた。現在は東京中日スポーツ解説員を務める傍ら、全国で行っている少年野球教室も人気。