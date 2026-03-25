今日25日は九州から関東にかけての広い範囲で雨が降っていますが、そんな中で桜の開花ラッシュが続いています。今日25日は高松、岡山、水戸、銚子で桜開花の発表がありました。関東はこれで1都6県の全ての観測地点で桜が開花したことになります。

今日25日も桜開花の便りが続出 関東は全地点で開花

今日25日は九州から関東にかけて広い範囲で雨が降っていますが、そんな中で桜開花の便りが続々と届いています。

今日25日は高松と岡山、水戸、銚子で桜が開花しました。関東はこれで1都6県の全ての観測地点で桜が開花となりました。





いずれも平年に比べても、昨年に比べても早い開花となりました。高松 平年より2日早い 昨年より1日早い岡山 平年より3日早い 昨年より3日早い水戸・銚子 平年より5日早い 昨年より2日早い

27日〜29日にかけてお花見日和の所が多い

今週末には広い範囲で桜が見頃となる見込みです。ただ、短い周期で雨が降るタイミングがあるため、お花見を計画されている方はこまめに天気予報をご確認ください。



27日(金)は広くお花見日和となるでしょう。28日(土)は関東は内陸部を中心に午後からにわか雨に注意が必要です。29日(日)は全国的に晴れて暖かく、絶好のお花見日和となるでしょう。30日(月)は西日本は次第に雨が降り、31日(火)は東日本も広く雨になりそうです。

日中は上着要らずの暖かさでも、夜桜見物は上着など羽織るものが必要でしょう。お花見の服装は、調節しやすいもので朝晩と日中の寒暖差にご注意ください。