元横綱・若乃花の花田虎上（まさる）氏の妻・花田倉実（くみ）さんが、次女の小学校卒業を祝福した。

倉実さんは２５日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｍｏｋａの小学校の卒業式でした ６年生という みんなの絆が出来上がっている時期に転校という道を選んだＭｏｋａ 親としては心配なこともたくさんあったけれど前向きに新しい環境に飛び込んでいく姿に私の方が勇気をもらう毎日でした」と自身の胸の内を明かした倉実さん。

「たった１年間 でも Ｍｏｋａにとっては一生忘れない濃い１年間になったんじゃないかな 素敵な先生やお友達に出会えて 今日を笑顔で迎えられたことに心から感謝です」とつづり、次女の袴姿や夫の虎上氏、長女との家族ショットをアップした。「中学校でも 自分らしく一歩ずつ進んでいってね ずっと一番近くで応援してるよ！卒業おめでとう」とメッセージを送り、投稿を締めくくった。

この投稿にファンからは「娘さんご卒業おめでとうございます」「綺麗で素敵な袴姿です」「これからも素敵な家族でいてください」「充実した中学校生活になりますように」「素敵な家族写真ですね」などの声が寄せられている。

虎上氏は前妻のＭｉｅｋｏ（元・花田美恵子）と１９９４年に結婚し、４人の子供を授かるも２００７年に離婚。翌年に９歳年下の倉実さんと再婚し、２人の娘が誕生した。昨年９月のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）では長女と次女も顔出しで出演。２人ともプロゴルファーを目指しており、長女は現在身長が１７０センチと明かしていた。