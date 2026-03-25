大阪・なんば広場で今月２７、２８日の両日、大阪商工会議所が主催するイベント「ＤｏｃｏＤｅｍｏ Ｆｅｓｔｉｖａｌ Ｏｓａｋａ（略称：ＤＤＦｅｓ）」が開催される。

同イベントは先端的なスタートアップ企業を集め、自慢の商品、技術、サービスのショーケースを通じて事業成長を支援するプロジェクト。創業１２０年以上を誇るユニホーム制作会社のチクマ（本社・大阪市中央区）は、昨年４〜１０月に開催された「大阪・関西万博２０２５」のパナソニックグループパビリオン「ノモの国」のユニホームを展示する。

同社によると、「ノモの国」では、万博閉幕後にパビリオン建築に使用している建築部材の再利用・再資源化を徹底することで、建築物における９９％以上のリユース・リサイクル率および廃棄率１％未満を実現。ＳＤＧｓ（持続可能な社会）の新たなスタンダードを提示する試みをユニホームでも行い、閉幕後、同社は「ノモの国」のユニホームを回収し、自動車の内装材などの原料としてリサイクルしたという。

ＤＤＦｅｓ当日、「ノモの国」のユニホームと共にその再生工程を分かりやすく展示し、繊維リサイクルについて周知する。また、予備用として保管していた生地の最終活用として、残布を使用したアップサイクルのエコバッグを作成し、１００個限定で販売する。

同社は「 万博の思い出の１つとして、万博のユニホームの残布を使ってできたエコバッグを購入、活用していただく事で、さらなる万博を通したＳＤＧｓに向けた活動への参加意識を持っていただければと考えています」とコメントしている。