◆ファーム・リーグ 巨人―西武（２５日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人・田中将大投手（３７）が２軍戦で先発し、３回５安打２失点で１奪三振３四球。気温１２度、雨が降る条件下で調整登板に臨み、走者を背負いながら６８球を投じた。最速は１４６キロ。「思うようにコントロールできていないボールがいっぱいあった。いい練習ができました。次、同じ状況の時に繰り返したら意味がないので、工夫して投げることができたら」と前向きに振り返った。

移籍２年目の今季は春季キャンプから順調に調整を進め、オープン戦は３登板１０イニングで防御率０・００。これが今季初失点だった。「（今日は）なかなか思うようにいかない部分はありましたけど、その中でもこの春は本当に順調に来ていて、あれだけランナーを背負うこともなかったので。プラスとして捉えるなら、こういうタフな状況、シチュエーションで投げられたこと。いい負荷がかかったかなと思います」とシーズンを見据えた。

降りしきる雨で序盤からグラブはびしょぬれだった。初回、１死から打ち取った当たりの中前安打を許し、続く平沢にエンドランで右前に運ばれて一、三塁。４番・栗山を投ゴロに仕留めたかに思われたが、打球が高く弾んで本塁送球もセーフ。自身の野選も絡んで１失点した。３回は四球と安打で無死一、三塁を招き、蛭間の右犠飛で２点目を与えた。

開幕ローテ入りを確実にしている２０年目のベテラン右腕。ここから中６日、開幕２カード目の４月１日・中日戦（バンテリンドーム）での先発が有力となっている。