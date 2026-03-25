本田翼、“変装なし”でディズニー満喫ショット大量投稿に「オーラ凄かった」「天使が下界に降臨してる!!」
俳優の本田翼（33）が23日、自身のインスタグラムを更新。“変装なし”で東京ディズニーシーを満喫する写真を大量投稿した。
【写真多数】「天使が下界に降臨してる!!」“変装なし”でディズニーシーを満喫する写真を披露した本田翼
投稿では「#東京ディズニーシー」とハッシュタグを添え、園内での様子を複数枚アップ。アラビアンコーストを背景にした写真や、メリーゴーラウンドを楽しむ姿、耳付き帽子をかぶったリラックスコーデなど、オフ感あふれるショットが並んでいる。
さらに、パーク内のフードも満喫。手にした中華まんや、マーラー味のポップコーン、ドリンクなどを楽しむ様子も披露しており、充実した1日がうかがえる。
この投稿にファンからは「え！ディズニーにばっさーがいるの最高すぎる！似合いすぎる！」「めっちゃ可愛い」「素敵なお姿が観れて大満足です」「メリーゴーランドの笑顔に癒される」「ディズニーで見かけてみたい」「て、天使が下界に降臨してる!!この日シーにいた人もれなく全員ラッキーすぎやん」「人がいっぱいだったから声掛けられなかったけどオーラ凄かったです」などの声が寄せられている。
【写真多数】「天使が下界に降臨してる!!」“変装なし”でディズニーシーを満喫する写真を披露した本田翼
投稿では「#東京ディズニーシー」とハッシュタグを添え、園内での様子を複数枚アップ。アラビアンコーストを背景にした写真や、メリーゴーラウンドを楽しむ姿、耳付き帽子をかぶったリラックスコーデなど、オフ感あふれるショットが並んでいる。
さらに、パーク内のフードも満喫。手にした中華まんや、マーラー味のポップコーン、ドリンクなどを楽しむ様子も披露しており、充実した1日がうかがえる。
この投稿にファンからは「え！ディズニーにばっさーがいるの最高すぎる！似合いすぎる！」「めっちゃ可愛い」「素敵なお姿が観れて大満足です」「メリーゴーランドの笑顔に癒される」「ディズニーで見かけてみたい」「て、天使が下界に降臨してる!!この日シーにいた人もれなく全員ラッキーすぎやん」「人がいっぱいだったから声掛けられなかったけどオーラ凄かったです」などの声が寄せられている。