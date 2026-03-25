ノンスタ石田、相方のX“乗っ取り被害”に写真で反応 「嬉しそうで草」井上のX、名前が「Shigeki Morimoto」に
お笑いコンビ・NON STYLEの石田明（46）が24、25日、自身のXを更新。相方の井上裕介（46）がXの“乗っ取り被害”に遭ったことについて写真で反応した。
【写真】「嬉しそうで草」相方のX“乗っ取り被害”に写真で反応したノンスタ石田
井上は24日午前11時43分に「Xが乗っ取られてました!!今、会社にも報告してパスワードも変更しました。諸々対応中です。ご迷惑おかけしてすみません」と“被害”を受けたことを公表。井上のXは同日午後6時時点でも名前が「Shigeki Morimoto」になっていた。
翌25日午前10時9分、井上は「なんとか名前が元に戻りました!!色々とご迷惑、ご心配をおかけしました」と伝えた。名前は「井上裕介」に変わっていた。
石田は、井上が“乗っ取り被害”に遭っていることを伝えた投稿を引用し、「！！！」の文字とともに自身が両手を挙げてジャンプしている写真を公開。「嬉しそうで草」などのコメントが寄せられた。
井上の復旧を伝える投稿には、石田が「あーあ」との文字とともに肩を落として座る自身の写真をアップして反応した。
【写真】「嬉しそうで草」相方のX“乗っ取り被害”に写真で反応したノンスタ石田
井上は24日午前11時43分に「Xが乗っ取られてました!!今、会社にも報告してパスワードも変更しました。諸々対応中です。ご迷惑おかけしてすみません」と“被害”を受けたことを公表。井上のXは同日午後6時時点でも名前が「Shigeki Morimoto」になっていた。
石田は、井上が“乗っ取り被害”に遭っていることを伝えた投稿を引用し、「！！！」の文字とともに自身が両手を挙げてジャンプしている写真を公開。「嬉しそうで草」などのコメントが寄せられた。
井上の復旧を伝える投稿には、石田が「あーあ」との文字とともに肩を落として座る自身の写真をアップして反応した。