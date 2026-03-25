読売テレビ・増田陽名アナ、満開の菜の花畑で撮影した1枚に絶賛の声「カレンダーレベルですね」 林マオアナから「お写んぽ」引き継ぎ
読売テレビの増田陽名アナウンサーが24日、自身のインスタグラムを更新。夕方の情報番組『かんさい情報ネットten.』（月〜金 後3：50 ※関西ローカル）で新たに担当となった「増田アナのお写んぽ」で撮影した写真をアップした。
【写真】「カレンダーレベル」写真に絶賛…新たにコーナーの担当となった増田陽名アナ
同コーナーはこれまで林マオアナが担当してきたが、3月17日放送回をもって卒業。24日から増田アナが担当することになった。初回に増田アナが訪れたのは、兵庫・淡路島のあわじ花さじき。一面に咲き誇る菜の花畑で写真を撮影した。スタジオのお笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇のアドバイスで、両腕を高く上げてジャンプした瞬間を撮ることに。スタジオが「いいじゃないですか！」「カレンダーレベルですね」と絶賛する1枚が撮影できた。
増田アナはインスタグラムで「100万本の菜の花はとても綺麗で‥春を満喫しました〜」とつづり、写真をアップ。これに林アナも反応。「えー！お写んぽで、こんなカレンダーレベルの写真撮れたことないよー！」と驚いていた。
【写真】「カレンダーレベル」写真に絶賛…新たにコーナーの担当となった増田陽名アナ
同コーナーはこれまで林マオアナが担当してきたが、3月17日放送回をもって卒業。24日から増田アナが担当することになった。初回に増田アナが訪れたのは、兵庫・淡路島のあわじ花さじき。一面に咲き誇る菜の花畑で写真を撮影した。スタジオのお笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇のアドバイスで、両腕を高く上げてジャンプした瞬間を撮ることに。スタジオが「いいじゃないですか！」「カレンダーレベルですね」と絶賛する1枚が撮影できた。
増田アナはインスタグラムで「100万本の菜の花はとても綺麗で‥春を満喫しました〜」とつづり、写真をアップ。これに林アナも反応。「えー！お写んぽで、こんなカレンダーレベルの写真撮れたことないよー！」と驚いていた。