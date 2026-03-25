お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が24日に自身のアメブロを更新。次男・誠八くんが学校で表彰されたことを報告した。

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この日、小原は「今日は小学校の終業式！」と切り出し「3年生と5年生最後の日かぁ。。。としみじみおもいながら見送りました」と息子たちを送り出したことを報告。先に帰宅した誠八くんが「やたらとニコニコ！」していたといい、その理由について「全校生徒の前で表彰されたそうです!!!」と絵が表彰されたことを明かした。

続けて、長男・誠希千くんも去年選ばれたことを振り返り「兄弟揃ってめちゃすごーい 絵のタッチなんか似てるしーー」と喜びのコメント。さらに、誠八くんの通知表について「もう少し がなかったです」と良い結果だったことを報告した。

また、同日に更新したブログで誠八くんの通知表の評価について「3段階評価 よくできる。できる。もう少し」のうち「3年間まだ一個もない」と説明。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木から「もう少しがあったら勉強の習い事へいかせる」と言われているそうで「是非とも回避してもらいたい！」と本音を吐露した。

一方、誠希千くんについては「5年間ずっとよくできるが、多いのでもちのろん褒められます」と明かすも「親の感動のリアクションは弟の方が大きい すまん！」とお茶目にコメント。最後に「兄弟2人ともこの一年も学校生活を楽しんで頑張ってくれて本当にありがとう!!と思いました」とつづり、ブログを締めくくった。