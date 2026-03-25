「髪を結ぶ」だけじゃない！育児を助けるヘアゴム活用術3選


▶【写真付きで解説】子育ての「困った」を解決するヘアゴム神ワザ3選

今、SNSで子育てママに「ヘアゴムが便利！」と話題になっているのをご存じでしょうか？

今回はその中から、子育て中に起こる「困った」を救うヘアゴム活用術を3つ紹介します。手順を覚えて、ぜひ活用してみてください。

■針と糸は不要！ヘアゴムでできる簡単裾上げ

「来年も着られるように」と、大きめサイズのズボンを買う方は多いのではないでしょうか。

そこで活躍するのが、針と糸を使わずにヘアゴムだけでできる裾上げテクニックです。

子どもがズボンを履いたまま、その場でサッとできるので、ぜひ試してみてください。

【用意するもの】

ヘアゴム　2本

【裾上げの手順】

大きめズボンを縫わずにサッと裾上げ！（▶やり方は次へ）


1.調整したい長さよりも少し短めになるよう、ズボンの裾を外側に折り返す

1.裾を外側に折ってゴムで留める（▶次へ）


2.ヘアゴムを足に通し、折り返した部分の中心にとめる

2.ゴムを隠すように裾をおろす（▶次へ）


3.ヘアゴムが隠れるように、折り返したズボンの裾をおろす

3.内側に織り込んで完成（▶次の活用術へ）


4.ズボンの裾を内側に折り込む

反対側も同じ手順で裾上げします。

ヘアゴムは伸びにくいタイプを選ぶと、外れにくくなります。

小さい子どものズボンの裾上げを行う場合、ヘアゴム落下による誤飲を防止するために、内側へしっかりと折り込みましょう。

また、子どもの足首に通した際、大人の指が1〜2本入る程度に長さを調整しましょう。

裾上げはあくまで応急処置として使用し、長時間連続で使用しないようにしてください。就寝時には必ず外すようにしましょう。

■「ママ、上着持っておいて！」を即座に解決

あたたかくなってくると、遊んでいる途中で上着を脱いでしまう子どもたち。

「持っておいて！」と渡されたときは、ヘアゴムで即席上着ホルダーをつくりましょう。

ヘアゴムの一方の輪を、もう一方の輪にくぐらせて引き絞り、カバンの持ち手に固定します。

ストラップの要領でヘアゴムをつけるだけ（▶次へ）


飛び出た輪っか部分に上着を通しておくと、手で持つ必要がありません。

バッグの持ち手にゴムをつけると即席上着ホルダーに（▶やり方をチェック）


ゴムを増やせば、きょうだい分の対応も可能です。

上着だけでなく、マフラーや子どもの靴の紛失防止などにも使えますよ。

■油性ペンが手についた！洗ってもとれないときの対処法

子どもの持ち物への名前書きに必須な油性ペン。

手につくとなかなか落ちず、困った経験のある方は多いのではないでしょうか？

落ちにくい油性ペンを落とす裏ワザ（▶方法は次へ）


そんなときに試したいのがヘアゴムでの手洗いです。

手洗い時にヘアゴムでこするだけ！（▶どのくらい落ちる？）


実は、油性ペンがついた部分をぬらし、石けんとヘアゴムでこすると、汚れが落ちやすくなります。

強くこすりすぎると肌を傷める原因になります。特にお子さんの肌はデリケートなので、優しくなでるように洗ってください。

こんなにきれいに！泡なしでこするだけでもOK！


石けんを使わず、濡らしたヘアゴムでこするだけでも、かなり薄くなりました。

覚えておくと、いざというときに便利な裏技です。

■まとめ

育児中の「困った」を解決するヘアゴムライフハックを3つ紹介しました。

どのライフハックも、太めで暗い色のヘアゴムが使いやすいので、いくつか常備しておくといざというときに役立つでしょう。

ぜひ試してみてください。

文＝ゆず

まだまだ手のかかる3人の子育てに奮闘中のママライターです。少しでも毎日をラクにする技を模索中！超ズボラ&不器用なママならではの視点で、話題のライフハックの方法と活用アイデアをお届けします。