フォトグラファーのきるけ。がInstagramで、DOMOTO「愛のかたまり-Spotify Live Version」ショットを公開した。

【写真＆動画】堂本光一＆堂本剛 チェック柄のシミラールックのツーショットなど①～⑤

■アンティークなパイプオルガンの前で佇む光一と剛

2025年12月12日にSpotifyで限定配信がスタートした「愛のかたまり-Spotify Live Version」。

公開された写真では、堂本光一がロングジャケットにチェック柄インナーを合わせ、堂本剛がキャメルのシャツにチェック柄のパンツを合わせたシミラールックで並んでいる。

きるけ。はジャケット写真も公開しており、幻想的な雰囲気のアンティークなパイプオルガンの前に、ガラスドームに入ったバラが飾られている。

光一と剛のツーショットも、そのパイプオルガンを背景に撮影しており、光一は机に寄りかかるように立ち、剛は腰をかけている。

またSpotify公式Instagramでは、光一と剛が上記の写真と同じ衣装で歌唱している様子や、会話しているシーンも収められたメイキングムービーも公開されている。

■DOMOTO「愛のかたまり-Spotify Live Version」ツーショット

■DOMOTO「愛のかたまり-Spotify Live Version」ジャケ写

■DOMOTO「愛のかたまり-Spotify Live Version」メイキングムービー

■DOMOTO「愛のかたまり-Spotify Live Version」配信スタート告知

■DOMOTO「愛のかたまり-Spotify Live Version」スペシャルパフォーマンスビデオ告知