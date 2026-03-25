25日15時現在の日経平均株価は前日比1513.89円（2.90％）高の5万3766.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1446、値下がりは114、変わらずは19と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を268.74円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が242.27円、東エレク <8035>が149.41円、ファストリ <9983>が68.99円、フジクラ <5803>が58.83円と続く。



マイナス寄与度は12.13円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が4.35円、バンナムＨＤ <7832>が3.21円、第一三共 <4568>が3.06円、トレンド <4704>が2.07円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は鉱業の1業種のみ。値上がり率1位は保険で、以下、非鉄金属、ガラス・土石、銀行、機械、電気・ガスと続いている。



※15時0分1秒時点



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