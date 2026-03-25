認知症の人や家族、地域住民らが集まり、お酒やおしゃべりを楽しむ「認知症バル」が広がりつつある。

夜も気軽に外出できる場を設けて認知症の人や家族の孤立を防ぎ、その人らしい暮らしを続けてもらう取り組みだ。（小沼聖実）

元気もらう

１９日午後６時半頃、東京都世田谷区のスペイン料理店「バル ラ フラガンシア」は笑い声に包まれていた。毎月１回、開かれる「下北沢オレンジバル」で、この日は、認知症の人や町内会の役員、民生委員など約２０人が集まった。

「みなさん、お久しぶりです。よろしく」。近所に住む男性（８７）の乾杯の音頭で始まった。男性は認知症で、２年ほど前からバルに通うが、体調を崩して１月に入院し、参加は３か月ぶりだ。

バルでの楽しみは、同じく常連で、高齢者の在宅生活を支援するケアマネジャーの佐藤豪さん（５２）のギターで歌うこと。「昴（すばる）」「シクラメンのかほり」「マイ・ウェイ」――。男性が熱唱する姿を参加者がスマホで撮って送ってくれる。自宅で動画を見ながらまた歌う。

「バルに行ったことは忘れても、楽しかった気持ちは残るみたい」と、男性の妻（８３）はほほえむ。入院中、動画を繰り返し見て、早く自宅に戻りたいとリハビリに励んでいたという。男性の妻は、体が弱く、出歩くほうではなかったが、今では男性と一緒にバルに行く日を楽しみにしている。「夫婦２人で元気をもらっています」

安心できる場

自己紹介はしないのが、ここでのルール。主治医にばったり会ったり、会話の流れで介護の情報交換が始まったりすることもあるが、認知症の人もそうでない人も区別なく、その場を楽しむ。

お酒が好きで通い始めたという同区の土田早奈美さん（６６）は「飲んで歌って、ただただ楽しい。私が酔って同じ話ばかりすることもあるし、認知症かどうかは関係ないですね」と笑顔でワインを傾けていた。

バルは、同区に住む編集者の女性（６４）が、友人で社会福祉士の渡辺典子さん（５２）らと２０２３年秋に始めた。「認知症の母と、安心して一緒に出かけられる場が地域にほしかった」と語る。

渡辺さんは、仕事で若年性認知症の人の就労を支援する中で、働き盛りの人が、診断を機に社会とのつながりを失い、自宅にひきこもる姿を目の当たりにしていた。「以前のように飲みに行きたい」という声をよく聞いたという。

東京都武蔵野市の森田健太郎さん（４６）は、若年性認知症の妻（５４）とバルに通ってきた常連だ。妻は２１年に診断された後、仕事を辞め、日中は家に一人きりになった。認知症で不安定になることもあり、一緒に出かけられる場所がなかった。「妻はもともと、人と会うことが大好き。ここへ来て本当に救われた」と話す。

制限なく

渡辺さんらが活動の参考にしたのが、横浜市青葉区の「あざみ野オレンジバル」。そば屋で１９年から、毎月開かれている。オレンジは認知症支援のシンボルカラーだ。

発案した認知症専門医の長田乾さん（７３）は、認知症になると、周囲の人があれもこれも制限しがちだと指摘する。「晩酌を妻に止められた患者さんがいた。認知症があっても、お酒を飲んでいいし、何でも楽しんだらいい」

こうしたバルは各地に広がり、川崎市や東京都三鷹市、仙台市でも開かれた。

渡辺さんは「誰とでもフランクな付き合いができるのが、バルのいいところ。あちこちにできて、出かける場所を気軽に選べるようになってほしい」と話した。

日中は「カフェ」で交流

認知症の人や地域住民らが気軽に立ち寄れる場としては、主に日中に開かれる「認知症カフェ」がある。当事者や家族の孤立を防ぐだけでなく、認知症への理解を広める狙いだ。

自治体やＮＰＯ法人、介護事業者が、公民館や喫茶店などで定期的に開く。一般のカフェとして食事を提供したり、介護の専門職が常駐して家族らの相談に応じたりするところもある。

２０１２年、オランダの取り組みを参考に始まり、国が１５年、すべての市区町村に設置を促した。２３年度には約１６００自治体の計８５００か所以上で開催された。運営団体を対象にした調査（２２年度）では、平均参加者数は１３・２人で、このうち認知症の人や家族は４・８人だった。