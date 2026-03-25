「選べなくて3色イロチ買い！」【しまむら】しまラー大絶賛♡「高見えトップス」

少しずつ日差しが暖かくなり、春服にシフトし始める今のタイミング。大人コーデで活躍するアイテムを探しているなら、おしゃれさんの購入品を参考にしてみて。今回はしまラーが【しまむら】でイロチ買いした「高見えトップス」をご紹介。ぜひ売り切れ前にゲットして。

春コーデで着まわせるきれいめカーデ

【しまむら】「ムジリブVネックカーディガン」\1,639（税込）

@blackbunny____さんが「選べなくて、3色イロチ買い」したという、ベーシックなVネックのカーディガン。「キチンと感ありつつ、お洒落感あってかなり高見え」と高評価。オンにもオフにも着まわせそうです。細リブで縦ラインが強調されるのもポイント。

フェミニンなムードをまとえるドット柄ブラウス

【しまむら】「シアードットトップス」\1,089（税込）

「イロチ買いして正解」と@blackbunny____さんが紹介するのは、袖口のさり気ないフリルとフェミニンなドット柄が上品なトップス。ほんのりと透け感があるので、タンクトップやキャミソールを合わせるとヘルシーな肌見せコーデが楽しめます。ジーンズやスウェットパンツと合わせて、カジュアルに落とし込むのも◎

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※こちらの記事では@blackbunny____様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M