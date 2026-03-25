中国新疆・天山山脈でスノーカイトが脚光 雪原の疾走感が魅力
【新華社ウルムチ3月25日】中国ではここ数年、スキー市場が拡大し、巨大なたこ（カイト）で風を受けてスキーやスノーボードで滑る「スノーカイト」も、少数派のスポーツから認知度を高め、愛好者を増やしている。今冬のスキーシーズンでは、全国各地の人々が新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州を訪れ、スノーカイトで天山山脈を滑る醍醐味を味わっている。
江西省に住むスノーカイト愛好家、程鵬（てい・ほう）さんもここ数年は冬になると新疆で滑走を存分に楽しんでいる。元々カイトサーフィンが得意だった程さんは、十数年前に友人の紹介でスノーカイトを知り、その魅力に引き込まれた。
「スキー板をサーフボードに見立てた雪の中のサーフィン」。程さんはスノーカイトをこのように形容する。風の向きや強さを利用して滑走やジャンプをし、雪原を縦横無尽に駆け巡るのは見応えがあり、やりがいのあるスポーツだ。
程さんは「ここは風も十分で安定している。積雪もあり、滑っていて気持ちがいい。スノーカイトには絶好の場所だ」と笑顔で語った。中でもイリ河谷東部の唐布拉（タンブラ）草原一帯が程さんと仲間たちの「とっておきの場所」だという。程さんは招待試合の運営やショート動画の制作にも積極的に関わり、スノーカイトの普及に努め、新疆ならではの冬の自然環境と文化の魅力を広く発信している。