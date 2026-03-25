１４日、新疆ウイグル自治区イリ河谷東部の山間部でのスノーカイトで、カイトで風を受けてジャンプする程鵬さん。（ウルムチ＝新華社記者／胡虎虎）

【新華社ウルムチ3月25日】中国ではここ数年、スキー市場が拡大し、巨大なたこ（カイト）で風を受けてスキーやスノーボードで滑る「スノーカイト」も、少数派のスポーツから認知度を高め、愛好者を増やしている。今冬のスキーシーズンでは、全国各地の人々が新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州を訪れ、スノーカイトで天山山脈を滑る醍醐味を味わっている。

江西省に住むスノーカイト愛好家、程鵬（てい・ほう）さんもここ数年は冬になると新疆で滑走を存分に楽しんでいる。元々カイトサーフィンが得意だった程さんは、十数年前に友人の紹介でスノーカイトを知り、その魅力に引き込まれた。

１５日、新疆ウイグル自治区イリ河谷東部の山間部で、風を求めてスキーで斜面を登る程鵬さん（右）。（ドローンから、ウルムチ＝新華社記者／胡虎虎）

「スキー板をサーフボードに見立てた雪の中のサーフィン」。程さんはスノーカイトをこのように形容する。風の向きや強さを利用して滑走やジャンプをし、雪原を縦横無尽に駆け巡るのは見応えがあり、やりがいのあるスポーツだ。

程さんは「ここは風も十分で安定している。積雪もあり、滑っていて気持ちがいい。スノーカイトには絶好の場所だ」と笑顔で語った。中でもイリ河谷東部の唐布拉（タンブラ）草原一帯が程さんと仲間たちの「とっておきの場所」だという。程さんは招待試合の運営やショート動画の制作にも積極的に関わり、スノーカイトの普及に努め、新疆ならではの冬の自然環境と文化の魅力を広く発信している。

１４日、新疆ウイグル自治区イリ河谷東部の山間部で、スノーカイトの滑走エリアを下見する程鵬さん（左端）。（ウルムチ＝新華社記者／胡虎虎）

１４日、新疆ウイグル自治区イリ河谷東部の山間部で、スノーカイトを楽しむ程鵬さん。（ウルムチ＝新華社記者／胡虎虎）

１５日、滑走前にスキーを履く程鵬さん。（ウルムチ＝新華社記者／胡虎虎）

新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州那拉提（ナラティ）風景区で開かれた第１回スノーカイトオープン選手権で、国内外の参加選手と交流する程鵬さん（右から３人目）。（２０２４年１２月３０日撮影、ウルムチ＝新華社配信）

１４日、新疆ウイグル自治区イリ河谷東部の山間部で、スノーカイトを楽しむ程鵬さん（左）。（ウルムチ＝新華社記者／胡虎虎）

１５日、新疆ウイグル自治区のイリ河谷東部の山間部で、滑走を前に風力を測る程鵬さん。（ウルムチ＝新華社記者／胡虎虎）

１４日、新疆ウイグル自治区イリ河谷東部の山間部で、滑走前の同行者のカイトを整える程鵬さん（上）。（ドローンから、ウルムチ＝新華社記者／胡虎虎）

１５日、新疆ウイグル自治区イリ河谷東部の山間部で、風を求めてスキーで斜面を登る程鵬さん（右）。（ウルムチ＝新華社記者／胡虎虎）

１５日、新疆ウイグル自治区イリ河谷東部の山間部で、スノーカイトを楽しむ程鵬さん。（ウルムチ＝新華社記者／胡虎虎）

１５日、新疆ウイグル自治区イリ河谷東部の山間部で、滑走前にカイトの向きを調整する程鵬さん。（ウルムチ＝新華社記者／胡虎虎）

１４日、新疆ウイグル自治区イリ河谷東部の山間部で、スノーカイトを楽しむ程鵬さんら。（ウルムチ＝新華社記者／胡虎虎）

１４日、新疆ウイグル自治区イリ河谷東部の山間部で、同行者にカイトの操作方法を説明する程鵬さん（左）。（ウルムチ＝新華社記者／胡虎虎）