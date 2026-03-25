料理研究家でタレントの和田明日香（38）とお笑いコンビ「にぼしいわし」が25日、都内で行われたハナマルキ「液体塩こうじシリーズ」新CM発表会に出席した。

同社の新CMに出演している和田。自ら考案したのりしお唐揚げを実演で作り、にぼしいわしの2人に振る舞った。液体タイプの塩こうじをむね肉だけでなく衣にも使うのがポイントだといい「カリッとした食感が生まれるんですよ」と語った。

実食役を務めた伽説いわしは「やわらかい！めちゃくちゃジューシーです！」と感動。香空にぼしも「幸せです。おいしい」とうっとり。「これはお花見に合いますね」と絶賛され、和田は「液体塩こうじを衣にかければいいだけので、手間もなくできます」と笑みを浮かべた。

食にちなんだコンビ名から「芸人の中で一番ハナマルキさんに近い女芸人」と自称したいわし。同社に関連した今後の野望を問われると「CMに出たいです！」と同席した平田伸行取締役マーケティング部長にアピールした。続けて「なんでもします！鍋の中で踊るとか、塩こうじもかけてもらえれば」と売り込み、にぼしも「全身タイツも着ますんで」と熱望。平田氏から「塩こうじの使い方を面白く伝えるCM」とリクエストされ、いわしが大喜利を披露する場面もあった。平田氏は2人の起用に前向きで「ハナマルキが起用すべきお名前」と話し、いわしも「ハナマルキ仕様になっております」とうなずいていた。