元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が24日、自身のアメブロを更新。次女・桃果さんの卒業式が無事に執り行われたことを報告した。

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花田は「桃果の卒業式が無事に執行われました」（原文ママ）と報告。「修了式が終わった百華も終わりがけにかけつけて 4人で撮影できました」と、妻・倉実さん、長女・百華さん、袴姿の桃果さんとの家族ショットを公開した。

桃果さんの学校生活を振り返り、「あと1年で卒業なのに前の学校から転校しようということになって、正直大丈夫なのか不安でしたが いい学校だったので私も安心してホッとしています」と安堵の様子をつづった。また「妻にも感謝です」と、倉実さんへの感謝も記した。

次女・桃果さんの袴姿を披露

最後に、これから始まる中学校・高校生活に向けて「ここから6年間中学高校、桃果にとって本当の勝負です！夢のため 堅忍不抜を胸に」とエールを送り、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「ご卒業おめでとうございます」「とっても素敵な袴姿に

うっとりしてしまいました」「凛々しくて可愛い！」などのコメントが寄せられた。