フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が25日までに自身のインスタグラムを更新。春のオーバーオールコーデでのランチショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「久しぶりにoverall着てみた」と題して投稿。

「春やけん、お花をチラッと見にいきました。まだ桜あんまり咲いとらんやった！笑。けど美味しいランチと、お散歩と、健康的な優雅な時間を過ごしたよん。毎回毎回、友達というかもう家族やけど、本当に感謝やね」と春のオーバーオールコーデでのランチショットを公開した。

そして「応援してくれるファンの方は本当に存在に感謝です。エネルギーチャージして、皆んなに何かを届けられるように頑張るけんね」とファンにもメッセージを送った。

ネットでは「めっちゃ楽しそう」「似合ってるな！」「可愛すぎ！」「笑顔マジ可愛い！！」などの声があがった。

新谷は福岡出身で、スポーツ番組のリポーターや女優業などマルチに活躍しているタレント。23年に放送されたテレビ朝日「ロンドンハーツ」で芸人らがひそかに注目している女子を公表する「こっそり推してます発表会」の中でお笑いコンビ・ミキの昴生とお笑いコンビ・モグライダーのともしげがひそかに新谷を推していると明かしていた。