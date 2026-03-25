CUTIE STREET、川谷絵音が手がけた「ナイスだね」配信＆MV公開 エキゾチックでスパイシーなメンバーの姿に注目
アイドルグループ・CUTIE STREETが、5月27日に発売する両A面3rdシングルCDより表題曲「ナイスだね」を先行配信リリースした。さらに、きょう午後8時にミュージックビデオも公開される。
【動画】川谷絵音が作詞作曲！CUTIE STREET「ナイスだね」ミュージックビデオ
音楽授賞式『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀アーティスト賞など6部門にエントリーされ、8月にデビュー2周年公演を日本武道館で開催が決定するCUTIE STREET。同曲は、CUTIE STREETがキャラクターを務めるロッテ10年ぶりの新アイスブランド『アジアに恋して』のCM曲だ。
indigo la End、ゲスの極み乙女などさまざまなバンドで活躍する川谷絵音が作詞作曲を担当し、アジアのエッセンスを織り交ぜた軽快で多彩なサウンドと、CUTIE STREETらしいユーモアを含んだ歌詞が見事にマッチ。グループの新しい魅力を感じられる一曲に仕上がっている。
ミュージックビデオでは、お泊まり女子会で寝落ちした8人のメンバーが異国感あふれる夢の世界に迷い込む。ちょっぴりエキゾチックでスパイシーなメンバーたちの姿を堪能できる内容となっている。両手を使い、スプーンでアイスをすくっているような振り付けにも注目だ。
CUTIE STREETは、5月30日、31日には兵庫・GLION ARENA KOBE、6月16日、17日には東京・有明アリーナにて単独公演を開催。そして、8月25日、26日の2日間、グループ史上初となる日本武道館での単独公演を開催する。
【動画】川谷絵音が作詞作曲！CUTIE STREET「ナイスだね」ミュージックビデオ
音楽授賞式『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀アーティスト賞など6部門にエントリーされ、8月にデビュー2周年公演を日本武道館で開催が決定するCUTIE STREET。同曲は、CUTIE STREETがキャラクターを務めるロッテ10年ぶりの新アイスブランド『アジアに恋して』のCM曲だ。
ミュージックビデオでは、お泊まり女子会で寝落ちした8人のメンバーが異国感あふれる夢の世界に迷い込む。ちょっぴりエキゾチックでスパイシーなメンバーたちの姿を堪能できる内容となっている。両手を使い、スプーンでアイスをすくっているような振り付けにも注目だ。
CUTIE STREETは、5月30日、31日には兵庫・GLION ARENA KOBE、6月16日、17日には東京・有明アリーナにて単独公演を開催。そして、8月25日、26日の2日間、グループ史上初となる日本武道館での単独公演を開催する。