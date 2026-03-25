ロッテと京成電鉄（本社:千葉県市川市）は25日、千葉ロッテマリーンズに装飾されたラッピング電車「京成線 マリーンズ号」の運行を開始した。

京成電鉄でのラッピング電車「京成線 マリーンズ号」は今年で4回目の企画。装飾は車体側面に全10選手（小島和哉投手、横山陸人投手、種市篤暉投手、益田直也投手、佐藤都志也捕手、藤岡裕大内野手、郄部瑛斗外野手、西川史礁外野手、藤原恭大外野手、山本大斗外野手）がデザインされているほか、2026年のチームスローガン「PLAY FREE. WIN HARD.」で車内が埋め尽くされ、車両1編成が千葉ロッテマリーンズ一色となる。

なお、「京成線 マリーンズ号」は京成本線や押上線を中心に運行するほか、京急線、都営浅草線、北総線、芝山鉄道線にも乗り入れ予定で、広域の多くの人が利用できる。

＜「京成線 マリーンズ号」運行区間詳細＞【京成線内】京成本線（京成上野〜成田空港）、押上線（押上〜青砥）、東成田線（京成成田〜東成田）【相互乗り入れ線内】京急線（泉岳寺〜羽田空港第1・第2ターミナル）、都営浅草線（押上〜西馬込）、北総線（京成高砂〜印旛日本医大）、芝山鉄道線（東成田〜芝山千代田）