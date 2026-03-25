女の子の遊びに付き合うわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で33万4000回再生を突破し、「されるがままでかわいい」「丁寧な作業ですね」「カリスマ美容師さんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：女の子が『美容室ごっこ』をしていたら、犬も参加させられて…『付き合ってあげる光景』】

美容ごっこに参加したわんこ

TikTokアカウント「user1o8toy8xbw」の投稿主さんは、7歳の娘さんと3頭のわんこの日常を紹介しています。今回は、柴犬の『シイ』ちゃんが主役です。

娘さんが「美容ごっこ」で遊んでいたときのこと。娘さんは、シイちゃんをお客さんに見立てることにしたといいます。大人しく座るシイちゃんにブランケットをかけて、カットの準備。シイちゃんの鼻を持ち、頭を丁寧にブラッシングしはじめたそうです。

突然お客さんとして参加させられたシイちゃんですが、されるがままで遊びに付き合っていたとか。

チャームポイントは大切に♡

シイちゃんのチャームポイントは、大きめの耳。そこで、娘さんは耳を綺麗に梳かしてあげたのでした。顔周りを触られても一切動じないシイちゃん、完璧にお客さんを演じていてエライ…♪

娘さんとシイちゃんは普段から仲が良く、一緒に遊ぶことも多いのだとか。どんな遊びをするときも、シイちゃんは大人しく付き合っているといいます。シイちゃんが嫌がらないのも、娘さんが優しく接しているからこそ。2人の固い絆に、思わずホッコリしてしまいますね。

この投稿には「優しさが伝わってほのぼのした」「ちゃんと付き合ってあげていい子」「専属トリマーさんがいるのうらやましいw」などの温かなコメントが寄せられています。

2人の色んな遊びに注目！！

娘さんとシイちゃんは、色々な「ごっこ遊び」をするそうです。娘さんがママの役をやりたいときは、シイちゃんは赤ちゃん役に。娘さんにされるがまま、オムツを付けられることもあるといいます。

また、娘さんはシイちゃんの歯磨きをすることもあるとか。実際にハブラシを使って綺麗に歯を磨く娘さん。ごっこ遊びの範疇を超えて、シイちゃんの身だしなみまでやってしまうようです。

しかし、引っ張り合いっこをするときだけは、主導権を握るのはシイちゃん！いつもとは逆で、娘さんが引きずられているといいます。シイちゃんとの遊びの中から、さまざまな学びがありそうです！

ご家族の微笑ましい日常はTikTokアカウント「user1o8toy8xbw」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「user1o8toy8xbw」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。