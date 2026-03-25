女の子が『美容室ごっこ』をしていたら、犬も参加させられて…『付き合ってあげる光景』が33万再生「丁寧な作業で草」「カリスマ美容師ｗ」
女の子の遊びに付き合うわんこの姿が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で33万4000回再生を突破し、「されるがままでかわいい」「丁寧な作業ですね」「カリスマ美容師さんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：女の子が『美容室ごっこ』をしていたら、犬も参加させられて…『付き合ってあげる光景』】
美容ごっこに参加したわんこ
TikTokアカウント「user1o8toy8xbw」の投稿主さんは、7歳の娘さんと3頭のわんこの日常を紹介しています。今回は、柴犬の『シイ』ちゃんが主役です。
娘さんが「美容ごっこ」で遊んでいたときのこと。娘さんは、シイちゃんをお客さんに見立てることにしたといいます。大人しく座るシイちゃんにブランケットをかけて、カットの準備。シイちゃんの鼻を持ち、頭を丁寧にブラッシングしはじめたそうです。
突然お客さんとして参加させられたシイちゃんですが、されるがままで遊びに付き合っていたとか。
チャームポイントは大切に♡
シイちゃんのチャームポイントは、大きめの耳。そこで、娘さんは耳を綺麗に梳かしてあげたのでした。顔周りを触られても一切動じないシイちゃん、完璧にお客さんを演じていてエライ…♪
娘さんとシイちゃんは普段から仲が良く、一緒に遊ぶことも多いのだとか。どんな遊びをするときも、シイちゃんは大人しく付き合っているといいます。シイちゃんが嫌がらないのも、娘さんが優しく接しているからこそ。2人の固い絆に、思わずホッコリしてしまいますね。
この投稿には「優しさが伝わってほのぼのした」「ちゃんと付き合ってあげていい子」「専属トリマーさんがいるのうらやましいw」などの温かなコメントが寄せられています。
2人の色んな遊びに注目！！
娘さんとシイちゃんは、色々な「ごっこ遊び」をするそうです。娘さんがママの役をやりたいときは、シイちゃんは赤ちゃん役に。娘さんにされるがまま、オムツを付けられることもあるといいます。
また、娘さんはシイちゃんの歯磨きをすることもあるとか。実際にハブラシを使って綺麗に歯を磨く娘さん。ごっこ遊びの範疇を超えて、シイちゃんの身だしなみまでやってしまうようです。
しかし、引っ張り合いっこをするときだけは、主導権を握るのはシイちゃん！いつもとは逆で、娘さんが引きずられているといいます。シイちゃんとの遊びの中から、さまざまな学びがありそうです！
ご家族の微笑ましい日常はTikTokアカウント「user1o8toy8xbw」の他の投稿からチェックすることができます！
写真・動画提供：TikTokアカウント「user1o8toy8xbw」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。