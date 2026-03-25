フジドリームエアラインズ（FDA）は、FDAメンバーズ会員限定運賃「メンバーズプライス」を3月24日午前11時から26日まで販売する。

FDAメンバーズ会員のみが予約・購入できる期間・路線限定のタイムセール運賃。片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージと旅客施設使用料が別途必要。4月13日から5月31日まで。

メンバーズ会員本人のほか、同行者5名まで予約できる。会員本人が搭乗を取り消した場合、同行者のみで搭乗することはできない。取消手数料は出発前が5,000円、出発後は運賃の100％を徴収する。

・札幌/千歳発着

山形（9,800円）、静岡（11,000円）、新潟（12,000円）、福岡（15,000円）、松本（17,500円）

・札幌/丘珠発着

名古屋/小牧（9,800円）、静岡（11,000円）、松本（15,000円）

・福岡発着

名古屋/小牧（9,800円）、静岡・新潟（12,000円）、仙台（15,000円）、松本・花巻（16,000円）

・熊本発着

名古屋/小牧・中部（9,800円）、静岡（12,000円）

・鹿児島発着

静岡（11,000円）