男性が健康や見た目を気遣うことについて、女性や同性はどう思っているか―。インターネットリサーチなどに従事するＮＥＸＥＲが、美容形成のＭＳクリニックと共同で、全国の５０代以下の男女３００人（１５０人ずつ）を対象に「男性の見た目への意識」についてのアンケート調査を行い、結果を公表した。

「男性が健康や見た目に気を遣うことをどう思うか」の問いに、女性の３４.０％が「とても良いと思う」、５２.０％が「良いと思う」と回答。計８６.０％が肯定的な意見だった。男性も２６.０％が「とても良いと思う」、５１.３％が「良いと思う」と答え、計７７.３％となった。ＮＥＸＥＲは「女性と比べると約９ポイントの差があります。つまり、男性自身が思っている以上に、女性は男性が見た目を気にかけることを好意的に捉えているということです」と分析する。

実際、男性に「健康や見た目にどの程度気を遣っているか」と問うたところ、「とても気を遣っている」は８.０％、「やや気を遣っている」が４１.３％で、合わせて４９.３％。一方、「あまり気を遣っていない」は２４.０％、「まったく気を遣っていない」が２６.７％で「半数以上は十分に気を遣っていないことがわかります。男性の７７.３％が『見た目に気を遣うことは良い』と答えていたことを踏まえると、『意識はあるが、行動に移せていない』という理想と現実のギャップが浮き彫りになります」（同社）。

女性にはパートナーや身近な男性に「もっと気を遣ってほしい」と思うかを聞くと「ある」が４１.３％で、「ない」は５８.７％。「どのような点を求めているか」には「健康管理」が２４.２％と最多で、「清潔感」が２１.０％、「体臭・口臭ケア」１４.５％、「服装・ファッション」１１.３％、「眉・ヒゲの手入れ」８.１1％と続いた。

同社は「女性が最も気にしているのは「健康管理」で、「長生きしてほしい」という思いやりの声が印象的でした。男性が最も取り組んでいる「運動」が女性の要望リストに入っていない点は、男女の意識にズレがあることがうかがえます」と総括している。

※ＭＳクリニック（https://www.clairvoyancecorp.com/）