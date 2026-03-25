乳がんで昨年末に手術を受けた歌手の石原詢子さんが、自身のインスタグラムを更新。最初の抗がん剤治療をして１ヶ月の近況を綴りました。



【写真を見る】【 がん闘病 】歌手・石原詢子さん 「最初の抗がん剤治療をして１ヶ月」「いつもの坂がしんどい 」「体力作りがんばります 」



石原さんは「昨日は気分も良かったし、お天気も良かったので１ヶ月ぶりに外に出て歩いてみた。」と投稿。





「最初の抗がん剤治療をして１ヶ月！ いつも登る坂道 歩き慣れてる坂道が、途中 動悸して立ち止まってしまうくらいキツかった」と、抗がん剤治療後の体力の衰えを吐露しました。





石原さんは「たった１ヶ月なのにこんなに体力が落ちちゃうなんて・・。」と、驚きながらも、「でも、、俄然やる気が出てきた！！こう言う性分なのだー！ 体力が落ちたのなら、つければよいのだ！」と、強い気持ちを綴っています。







続けて「抗がん剤を打ったら１週間は寝込むから、２週間目に入る頃から体力作りもしよう！！」と、体力を落とさないための目標を記しています。





そして「昨日から元気です！お花たちや青い空を見てたら元気が出てきます！」「昨日の空は青かった！ 今日のお天気はイマイチだけど、雨降る前に少し歩いてきます。」と、前向きな気持ちを綴り締めくくっています。







【担当：芸能情報ステーション】