CHUWI「誤ったプロセッサを搭載して組み立てられた」 対象のCoreBook XとCoreBook Plus全額返金へ
CHUWIは3月23日（現地時間）、同社公式ブログを更新し、対象の「CoreBook X」「CoreBook Plus」を購入したユーザーに全額返金すると発表した。購入チャネルを経由するか、公式サポートに問い合わせることができる。
CHUWI「誤ったプロセッサを搭載して組み立てられた」。CoreBook XとCoreBook Plus全額返金へ
Ryzen 5 7430U搭載と表記されている製品に、実はRyzen 5 5500Uが搭載されていることが判明した問題をうけた声明（関連記事）。同社によると製品は製造ミスによって一部ユニットが誤ったプロセッサで組み立てられたとしており、注文の使用にあわないデバイスを受け取ったユーザーは返品することで全額返金が受けられるという。
CHUWIチームは声明の中で、「22年にわたるブランドの歴史を持つCHUWIは常に品質と革新を最優先にしてきました。今後もユーザー第一の理念を堅持し、卓越した価値を持つ高品質で革新的な製品を提供することに努めます」と述べている。
CHUWI「誤ったプロセッサを搭載して組み立てられた」。CoreBook XとCoreBook Plus全額返金へ
Ryzen 5 7430U搭載と表記されている製品に、実はRyzen 5 5500Uが搭載されていることが判明した問題をうけた声明（関連記事）。同社によると製品は製造ミスによって一部ユニットが誤ったプロセッサで組み立てられたとしており、注文の使用にあわないデバイスを受け取ったユーザーは返品することで全額返金が受けられるという。
CHUWIチームは声明の中で、「22年にわたるブランドの歴史を持つCHUWIは常に品質と革新を最優先にしてきました。今後もユーザー第一の理念を堅持し、卓越した価値を持つ高品質で革新的な製品を提供することに努めます」と述べている。