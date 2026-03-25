元巨人投手の父を持つ韓国インフルエンサー、衝撃のすっぴんを公開…過去に整形中の顔も披露

韓国の国民的女優、故チェ・ジンシルさんと、元読売ジャイアンツの投手の故チョ・ソンミンさんの長女でインフルエンサーのチェ・ジュンヒが、すっぴんを公開した。

去る3月24日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムに「気になる子のすっぴんを信じてはいけない理由」というキャプションとともに、短い動画を投稿した。

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動画の前半で彼女は、メガネを着用し、化粧っ気のない素朴な姿で登場。飾らない素顔をありのままにさらけ出した。

しかし、動画の後半では華やかなメイクと髪のスタイリングを終え、180度変わった姿を公開した。彼女は、人形のような目鼻立ちと洗練された雰囲気を披露し、先ほど見せた素朴な姿とは全く異なる魅力を放った。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

この動画を目にしたネットユーザーたちは、「本当に同じ人？」と彼女のドラマチックな変化に驚く一方で、使っているメイク用品について尋ねた。

なお、チェ・ジュンヒは普段からSNSを通じて自身の日常を共有しており、来る5月には11歳年上の男性と結婚する予定だ。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。