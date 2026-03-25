ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR常磐線 土浦と勝田間の下り線で運転見合わせ 停電の影響 JR常磐線 土浦と勝田間の下り線で運転見合わせ 停電の影響 JR常磐線 土浦と勝田間の下り線で運転見合わせ 停電の影響 2026年3月25日 14時45分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、停電の影響で、常磐線は現在、土浦駅と勝田駅間の下り線で運転を見合わせています。現在は安全確認中で、運転再開は午後3時ごろの見込みだということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, 明治大学, 神事, 葬祭, 在宅医療, 横浜, 住宅, 配線, フローリング, 埼玉