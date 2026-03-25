「ここから先は行っちゃダメ！って言われてるのに大好きな人がいるからどうしていいかわからなくて変な動きになってる。行ってないです！って誤魔化しきれてないのもかわいい」



【動画】「行ってません！」 犬の誤魔化しが可愛すぎる

そんなコメントが添えられた動画が、笑いを誘っています。映っているのは、ビションフリーゼの「あめ」ちゃん（3歳・女の子）です。



玄関先で“大好きな人”を出迎えたあめちゃん。玄関の土間には「入っちゃダメ」という約束を守りつつ、尻尾をふりふりしています。



「飛びつきたい…でも、できない」。そんな心の葛藤を抱えながら、立ったりしゃがんだり、くるっと回ったり、大はしゃぎ。



次の瞬間、勢いあまってジャンプ！ ついに飛びついてしまいました。



「しまった！」と言わんばかりに、あわてて戻るあめちゃん。舌をペロッと出した表情がたまらなくキュートです。



この一部始終が公開されると、1.2万件超の“いいね”が殺到。「好きがあふれてる」「少しずつ近づくの最高」「思いっきり行っちゃってる（笑）」など、あめちゃんの愛らしさに悶絶する声が寄せられています。当時の状況について、飼い主のXユーザー・あめ チビションフリーゼさん（@ame_bichon）にお話を伺いました。



「大好き！」あふれる思いが止まらない

ーー撮影時の状況を教えてください。



「母が家に来た瞬間の動画です。来るといつも大興奮で喜ぶのですが、玄関の土間（あめが入ってはいけないゾーン）に母がいて、飛びかかりたいのに行けない。その葛藤で変な動きになってしまっているのがかわいくて撮影しました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「『ダメ』と言われたことを守ろうとしながらも、大好きな人のところへ行きたい気持ちとの葛藤がとてもわかりやすくて、思わず笑ってしまいました（笑いすぎて音声は消しています）」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「あめの興奮ぶりに母も爆笑していて、あまりに必死なので根負けして抱っこしてもらいました（笑）。あめは満足そうな様子でした」



ーーあめちゃんは、どのような性格ですか。



「人や犬など生き物が大好きで、散歩中も目が合った人全員に遊んでアピールします（笑）。子犬の頃からテンションが変わらず、3歳になった今でも『パピーちゃんですか？』と聞かれることが多いです。その変わらない元気さが個性的で、大好きなところです」



リプライには、あめちゃんの無邪気な姿に思わず笑ってしまう声や、その愛らしさに悶絶する声が寄せられています。



「めちゃくちゃかわいい」

「行動に好きがあふれてる」

「いい笑顔ｗ めっちゃめんこい」

「葛藤してる感じがかわいすぎますね」

「ビションらしくてめっちゃかわいいです」

「思いっきり行っちゃってますけど（笑）」

「優しすぎる世界。なんていい子なんでしょ」

「動いてないふりしながら少しずつ近づくの最高」

「しっぽ飛んでいきそうなくらいフリフリしててかわいい」

「その変な動き、めっちゃ共感。好きな人のために頑張ってるのがもう……」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）