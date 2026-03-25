フルオプションで購入するあたりはやっぱり「芸能人」!?

ダンスボーカルグループ・MAXのREINAさんが2026年3月11日、YouTubeチャンネル「【MAX】MTB まっく素のて〜げ〜ちゃんねる」を更新し、新車が納車される様子を公開しました。

動画の冒頭、ディーラーから鍵を受け取って駐車スペースに移動したREINAさんは、クルマの存在を確認するや「あーーーった〜！」と手を叩いて喜色満面に。

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そこに停まっていたREINAさんの新しい愛車とは、トヨタ「ルーミー」でした。

実は、ルーミーはMAXが2025年にウェブCMで出演していたクルマ。ルーミー内からメンバーが総登場し、荷室に積まれたライブ用の衣装やグッズなどを披露するという内容のCMでした。

そんな関係性が深いクルマをマイカーに選んだREINAさん。自身の愛車となる一台と対面した彼女は、ルーミーの広い室内空間をアピールするCM内の決めゼリフ「荷室がMAX」を勢いよく口にしました。

ちなみに、CMに登場するルーミーのカラーはパープルでした。REINAさんも自身のルーミーをパープルにするか悩んだようですが「ツートンは乗ったことないし、可愛いなと思って」と、最終的には黒×白のバイカラーを選んだとのこと。

そんなREINAさんは現在、3児のママです。子どもたちにルーミーの納車日はあえて伝えておらず、「サッカーのお迎えのときにビックリさせてやろうかな」とサプライズ計画を立てているようでした。

2016年11月に登場したルーミーは、後席スライドドアを備えた車高の高いハイトワゴン車です。ダイハツが軽自動車のノウハウを投じて開発を担当し、トヨタにOEM供給しています。

「広々とした」を意味するルーミーのキャッチフレーズは「使える！動ける広い部屋！」。車内は高い天井のおかげで、どの席に座っても広々とした開放感が感じられます。

もちろん、荷室の広さも注目すべきポイント。バックドアに関しては、幅広い開口部に加えてフロア高が低く設計されているので、たくさんの荷物を楽に積み下ろすことができます。

さらに、リアシートを前方に格納させると自転車など大きな荷物を積載することが可能。ファミリー層やさまざまな荷物を積むことが多いアウトドア好きにぴったりの1台でしょう。

今回の動画で、REINAさんはルーミーの“こだわりポイント”6点を挙げていました。

ひとつめはタイヤホイールで「アルミホイールがついているグレードにしました♪」とのこと。ふたつめは、「室内が見えないように」リアガラスなどのフィルム取り付け、そして三つ目は前述のツートンカラーです。

さらに四つ目は、「荷物が多いので綺麗に見えるように」荷室が見えない様にするトノカバーをオプション装備。加えて「小物を色々入れるため」にBOX付の大型アームレストもプラスしています。最後は「荷物が見えやすいように」足元のライトまで追加するなど、フルオプション状態での購入となりました。

実際にハンドルを握ったREINAさんは「ハンドルの回りがすごくいい」「全体的に滑らか！」「私のルーミー最高です」]と、その乗り心地にご満悦の様子でした。

YouTubeのコメント欄には、「芸能人なのに庶民的カー、良いです！」「CMでやってた車にそのまま乗るの最高すぎ！」といった反響が寄せられていました。