サッカーＵ―２１日本代表が２５日、千葉市内で韓国遠征に向けた活動を前に行っていた国内での練習を打ち上げた。

３日目のこの日は実戦形式の練習を多く取り入れ、最後は紅白戦も実施し、約１時間半の練習を行った。

午後に韓国へと移動し、天安で２７日にＵ―２１米国代表、２９日にＵ―２３韓国代表と対戦する。

大岩剛監督が指揮を執る２８年ロス五輪世代の活動で、当初はトルコでＵ―２１アルバニア代表、３０日にＵ―２１セルビア代表と国際親善試合を行う予定だったが、米国とイランの軍事衝突による中東情勢の悪化を受けて中止になり、その代替活動として行われている。

以下がメンバー一覧。

【ＧＫ】

１２ 小林将天（ＦＣ東京）

１ ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）

２３ 荒木琉偉（Ｇ大阪）

【ＤＦ】

２ 梅木怜（今治）

３ 関富貫太（横浜ＦＭ）

４ 永野修都（藤枝）

５ 土屋櫂大（福島）

２２ 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）

２４ 山田海斗（神戸）

２１ 佐藤海宏（新潟）

１５ 森壮一朗（名古屋）

【ＭＦ】

６ 小倉幸成（法大）

７ 石渡ネルソン（Ｃ大阪）

１０ 石井久継（湘南）

１６ 岩本悠庵（中京大）

１４ 名和田我空（Ｇ大阪）

８ 矢田龍之介（筑波大）

【ＦＷ】

２０ 古谷柊介（東京国際大）

１８ 小池直矢（法大）

１９ 白井亮丞（東京Ｖ）

９ ワッドモハメッドサディキ（岐阜）

１７ 福永裕也（京産大）

１１ 横山夢樹（Ｃ大阪）

１３ 石橋瀬凪（湘南）

２５ 鈴木大馳（鳥栖）