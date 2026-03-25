フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が２５日に放送され、昨年８月に第５子を出産した元「モーニング娘。」でタレントの辻希美が「３０１日ぶり」に出演した。

今週は「遠足ウィーク」と題し、ＭＣのハライチ、神田愛花らがおすすめスポットを巡るロケを敢行。

そして「３０１日ぶりに育休中の辻ちゃんが家族から大絶賛の絶品メニューでおもてなし」とナレーションが入り、辻が手料理のレシピを紹介するＶＴＲが放送された。

ゴリエ、ハリセンボンら水曜レギュラーの訪問に辻は「お久しぶりです」とあいさつ。味つけは「濃いめです」と明かし、「筑前煮」「豚汁」「ポテトギョーザ」「唐揚げ」と４品を調理した。トークでは「休んでる間に（水曜新レギュラーで）ハリセンボンが入ったの、少しイヤだったぽい」との質問に対し、「△」とリアルな回答。「正直ホントにテレビ見てて、え？私の居場所なくなった？って思ったんですよ。正直思ったんです」と率直な心境を明かしたが、「でも今日一緒に料理作らせてもらって、入れるかもと思って。一緒にやらせてもらえるんだったら、戻ってこれるかもって」と本格復帰に意欲。最後は「席を空けといてください」と呼びかけていた、

辻は俳優の杉浦太陽と２００７年に結婚。同年１１月に長女・希空（のあ）、１０年１２月に長男・青空（せいあ）くん、１３年３月に次男・昊空（そら）くん、１８年１２月に三男・幸空（こあ）くんが誕生。昨年５月２８日の放送をもって、水曜レギュラーを務める同番組を産休すると発表し、同８月に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した。