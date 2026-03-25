◆ドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２９日・メイダン競馬場・ダート２０００メートル）追い切り＝３月２５日

サウジアラビアからの転戦で現地調整を続けるフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が２５日、現地で最終追い切りを行った。

ダートコースで坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が騎乗し、ゴールデン・シャヒーン（同・ダート１２００メートル）に出走するアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）を追走。直線で馬体を並べ、最後は併入のような形でフィニッシュした。時計は４ハロン５２〜５３秒程度。現地は前日に雷雨があり、硬くなった馬場を考慮して、当初の予定よりは少し軽めにしたものの、矢作調教師は「今朝決めた予定の中での予定通り。弾むような動きで、何の問題もありません。ジョッキーからも『何の問題もありません』ということでした」と満足そうに振り返った。

サウジアラビアからの転戦で６週間、硬さの出やすい現地のダートを考慮しつつ、調整を行ってきた。「サウジアラビアより良くなって、素晴らしい体になったと思います」とトレーナーは上積みを強調する。

先週に日本から３頭が現地にやって来て、今年は日本馬が６頭と遠征頭数が少ない。「特にみんなが一丸となっていますね。何かアクシデントがあったとしても、チームＪＡＰＡＮで乗り越えるような感じ。非常にいい雰囲気だと思います」と現地の様子を説明する。

昨年、３着と唯一の敗戦を喫したレース。リベンジの時は刻一刻と迫っている。「競馬の日は大丈夫らしいが、この後も雨のようです。明日は運動だけですが、金曜はダートコースに入る予定。日本と違って、排水という概念がない馬場です。そのあたりに気をつけていきたい」とトレーナー。万全の仕上げで、大一番へ送り出す。