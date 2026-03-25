【高野豆腐2個で】藤井恵流『ふわふわ鶏つくね鍋』カルシウムたっぷりでヘルシー！

歓送迎会の季節にうれしい、体にやさしいお鍋。ごろっとした鶏つくねは食べごたえがありつつ、しっかりヘルシー。高野豆腐を2個加えることで、ふわふわの口当たりに仕上がり、カルシウムもたっぷりです。

子どもも大人も喜ぶ、しみじみおいしいしょうゆベース。自然と箸が進みます！

『ふわふわ鶏つくね鍋』のレシピ

材料（2〜3人分）

〈たね〉

鶏ひき肉……250g

高野豆腐……2個（約35g）

卵……1個

しょうがのすりろおし……1かけ分

片栗粉……大さじ2

塩……小さじ1/3

小松菜……大1わ（約300g）

わけぎ（長さを半分に切った根元のほう）……1束分

〈煮汁〉

水……4カップ

昆布（10×10cm）……1枚

酒……1/4カップ

みりん……大さじ2

しょうゆ……大さじ1

塩……小さじ1/2

作り方

（1）口径約22cmの土鍋に煮汁の材料を入れ、時間があれば30分ほどおく。高野豆腐に熱湯をかけてさめるまでおく。小松菜は長さ5cmに切る。わけぎは白い部分は薄い小口切りに、残りは長さ4cmの斜め切りにする。土鍋を中火にかける。

（2）（1）の高野豆腐の水けをしっかり絞り、細かくくずしながらボールに入れる。ひき肉を加えてよく練り混ぜ、残りのたねの材料、わけぎの小口切りを加えてさらによく混ぜる。

（3）煮汁が煮立ったらたねを大きめの一口大に丸めて入れ、再び煮立ったらアクを取る。5分ほど煮て火が通ったら※、小松菜、わけぎの斜め切りを適宜加え、しんなりとするまで煮る。

※つくねが多ければここで取り分けておき、具が少なくなったときに野菜といっしょに加えても◎。

しめは雑炊で

煮汁にご飯適宜を入れて煮立て、溶き卵1個分を回し入れてふたをし、卵に火を通す。つまみで使ったわけぎを取り分けておき、散らしても。

ヘルシーなのに満足感のあるつくね鍋。しみじみおいしい味わいを、家族みんなで楽しんで♪

（『オレンジページCooking』2022年夕飯より）