CUTIE STREET、食レポでガチ対決「今年一番緊張したかも」“スプーンダンス”も披露
【モデルプレス＝2026/03/25】CUTIE STREETが3月25日、都内で開催されたロッテ「アジアに恋して」新商品 兼 新CM発表会に出席。食レポに挑戦する場面があった。
【写真】ふるっぱー妹分、ミニ丈衣装で美脚スラリ
ロッテの10年ぶりとなる完全新作アイスブランド「アジアに恋して」シリーズの新CMに出演するCUTIE STREET。CMに使用されている楽曲「ナイスだね」について、川本笑瑠は「川谷絵音さんに楽曲提供して頂きました」と明かし「どこかアジアの雰囲気が漂う楽曲になっています」とコメント。さらに「耳に残るキャッチーな部分もあったり、大人っぽい部分もあったりして、川谷さんの音楽できゅーすとの新しい一面を引き出していただいた、とっても素敵な楽曲になっています！」とアピールした。
新CMでは“スプーンダンス”を披露しているが、板倉可奈は「みんなで長テーブルに横並びになって向かい合いながら、実際にスプーンを持って踊ったんですけど、実際のスプーンを使って踊ったことは初めてだったので、みんなで試行錯誤しながらやらせていただきました」と撮影を回顧。「もしよければスプーンダンスを今踊ってみてもいいでしょうか？」と続け、8人で横一列になってスプーンダンスを披露した。
さらに佐野愛花は「撮影でも実際にアイスを食べていたんですけど、撮影が終わってからも『そのアイスもうちょっと食べてもいいですか？』って（笑）」と告白。「結構みんながっついて。アイスがおいしすぎてバクバク食べてました」と撮影の裏話を明かした。
発表会では、メンバーがチームに分かれて“新アイス宣伝部長”の座をかけて挑む「KAWAII食リポ・ガチンコ対決」も実施。それぞれに試行錯誤しながら食リポを披露した。結果は佐野と川本のマンゴーチームが勝利し、2人は驚きながらも喜び。多くの報道陣の前で食リポを経験したメンバーたちは「めっちゃ緊張した」「手が震えちゃって」「今年一番緊張したかもしれない」と口々に感想を明かした。（modelpress編集部）
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◆CUTIE STREET“スプーンダンス”披露
ロッテの10年ぶりとなる完全新作アイスブランド「アジアに恋して」シリーズの新CMに出演するCUTIE STREET。CMに使用されている楽曲「ナイスだね」について、川本笑瑠は「川谷絵音さんに楽曲提供して頂きました」と明かし「どこかアジアの雰囲気が漂う楽曲になっています」とコメント。さらに「耳に残るキャッチーな部分もあったり、大人っぽい部分もあったりして、川谷さんの音楽できゅーすとの新しい一面を引き出していただいた、とっても素敵な楽曲になっています！」とアピールした。
◆CUTIE STREET、食レポに挑戦
さらに佐野愛花は「撮影でも実際にアイスを食べていたんですけど、撮影が終わってからも『そのアイスもうちょっと食べてもいいですか？』って（笑）」と告白。「結構みんながっついて。アイスがおいしすぎてバクバク食べてました」と撮影の裏話を明かした。
発表会では、メンバーがチームに分かれて“新アイス宣伝部長”の座をかけて挑む「KAWAII食リポ・ガチンコ対決」も実施。それぞれに試行錯誤しながら食リポを披露した。結果は佐野と川本のマンゴーチームが勝利し、2人は驚きながらも喜び。多くの報道陣の前で食リポを経験したメンバーたちは「めっちゃ緊張した」「手が震えちゃって」「今年一番緊張したかもしれない」と口々に感想を明かした。（modelpress編集部）
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