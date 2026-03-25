芸人兼社長・中川パラダイスプロデュース！藤川あかり、たわわKカップボディが露わになっちゃうデジタル写真集が発売

驚異のKカップ新人・藤川あかり、中川パラダイスプロデュースの“妄想グラビア”を披露した初デジタル写真集が解禁！

3月23日、期待の新人グラビアアイドル・藤川あかりの初デジタル写真集『ほどける。』が、「週プレ グラジャパ！」ほか主要電子書店にて発売された。

最大の見どころは、規格外のKカップボディだ。今作は、所属事務所の社長を務める芸人・中川パラダイス（ウーマンラッシュアワー）がプロデュースを担当。「妄想シチュエーショングラビア」をテーマに、彼女の魅力を多角的に引き出している。

© オノツトム／集英社

バスケ女子や冬の装い、夏の下乳ビキニといった定番から、「マネキンを破る」「エプロンを溶かす」といった禁断のシチュエーションまで網羅。タイトルの通り、ページをめくるごとに纏っていたものが解け、大胆な姿が露わになっていく構成。

© オノツトム／集英社

なお、「週プレ グラジャパ！」版には限定カットに加え、メイキング映像やショートコント動画も収録。新人離れしたインパクトと、遊び心溢れる一冊に仕上がっている。

© オノツトム／集英社

【プロフィール】

藤川あかり（ふじかわ・あかり）

2003年10月15日生まれ 血液型=A型

身長165cm B115 W57 H84

趣味：カラオケ、料理

特技：バスケットボール

公式Instagram【@akari_fujikawa1015】

公式X【@akari_fujikawa】