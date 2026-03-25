ＮＹ原油 時間外取引 午後はもみ合い ＮＹ原油 時間外取引 午後はもみ合い

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ＮＹ原油 時間外取引 午後はもみ合い

東京時間14:26現在

ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝88.80（-3.55 -3.84%）

NY原油先物は午前の下げから反発後、午後はもみ合い。今週のNY原油は、週末のトランプ大統領による48時間以内のホルムズ海峡開放要求の影響で月曜日に１００ドルを超えて１０１．６７ドルを付けた後、５日間延期で８４．３７ドルまで下落。昨日はもみ合いながら買いが優勢で９３ドル台まで上昇も、引け後に売りが強まり、８６ドル台まで下落。その後８８ドル台を回復も、午前中にいったん売りが出て８６ドル台を付け、昼前に戻すと振幅の見られる展開。

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