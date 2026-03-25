東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

消費者物価指数（2月）09:30

結果 3.7%

予想 3.8% 前回 3.8%（前年比)

結果 3.3%

予想 3.4% 前回 3.3%（3.4%から修正）（トリム平均・前年比)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

米国がイランとの1カ月停戦を目指す

核を二度と保有しないと約束、ホルムズ海峡再開など計15の条件を提示

イランが条件受け入れる可能性低い、イスラエルは提案支持しない可能性



イスラム革命防衛隊（IRGC）が米国に厳しい条件を提示

ホルムズ海峡通過する船舶からイランが通行料徴収できるようにする

二度と戦争しないと保証、ヒズボラに対するイスラエルの攻撃停止

イランのミサイル計画を認め、制限に向けた交渉を行わないこと

※米当局者「ばかげている」「非現実的」とイランの要求を非難



【原油市場】

米石油大手シェブロン

カリフォルニア州は直ちに「エネルギー非常事態」を宣言すべき

アメリカの家庭にガソリン代を負担させる戦争は終わりが見えない



【米国】

バーFRB理事

ガソリン価格上昇は低所得層や中所得層の家庭にとって大きな負担

インフレは高止まり、金利しばらく据え置く必要があるかもしれない

インフレが持続的に低下しない限り利下げを支持するのは躊躇する



グールズビー・シカゴ連銀総裁

米イラン戦争終結後もエネルギー価格は高止まりする可能性

戦争でインフラに損害が生じ、サプライチェーンに変化が生じる

インフレが目標に向かって低下しているという安心感を持つ必要がある



【豪州】

チャーマーズ豪財務相

戦争続くなら今年半ばまでに豪州のインフレは5%に達する可能性



【スイス】

スイス中銀が介入準備を強化

米イラン戦争に伴いスイスフランの上昇圧力は再び強まっている

スイスフランが急激に上昇するとインフレ率は目標を下回る

外部サイト