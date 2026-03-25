将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第7局が3月25日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で行われ、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）と永瀬拓矢九段（33）が現在対局中だ。ともに3勝3敗で迎えたフルセットの最終局。勝者が王将位を手にする運命の一戦で、対局1日目の昼食から永瀬九段が注文した“ガッツリ系ランチ”の圧倒的な量がファンの間で大きな話題を呼んでいる。

【映像】食べ切れる？永瀬九段の超ボリューミーランチ

激闘の合間のエネルギー補給であり、将棋ファンが熱視線を送る「将棋めし」。藤井王将の注文が「ハンバーグ弁当」と「自家製ジンジャーエール」という王道メニューだったのに対し、永瀬九段のオーダーはまさに規格外だった。

そのメニューとは、「デミグラスと温玉チーズハンバーグ・ご飯付き」「おにぎりセット（豚汁・漬物・塩むすび・こんぶ）」「焼きドーナツ（バニラ）」「ホットコーヒー（濃さ：ストロング）」「フレッシュいちごミルク」という怒涛の5品。ハンバーグにご飯がセットになっているにもかかわらず、さらにおにぎりセットを頼むという“炭水化物×炭水化物”のわんぱくな構成だ。

この驚きのボリュームに、中継に出演した解説陣もタジタジに。聞き手を務める貞升南女流二段が永瀬九段の昼食メニューを紹介する最中、あまりの品数の多さに思わず吹き出して笑ってしまう一幕があった。これには解説の山川泰熙四段も「さすがに指しすぎでは…（笑）」と将棋用語を交えて笑顔でツッコミ。「アスリートの食事ですよね」と、盤上で極限の戦いを繰り広げる棋士のカロリー消費量に驚嘆するコメントを残した。

画面越しの視聴者も、次々と読み上げられるメニューに騒然となった。コメント欄には「え？」「ちょっとまて」「なんだこれ」と素のリアクションが相次ぎ、「ご飯付きなのにおむすび頼むの…」「ご飯におにぎり」「食い過ぎw」「好きなものばっかり集めましたランチかよ」「永瀬、飯多すぎ。。残すなよ」と、ファンからの愛あるツッコミが殺到し、中継画面は大盛り上がりとなった。

タイトル戦、しかも勝負を決するフルセットの第7局ともなれば、極度の緊張と長時間の思考による脳の疲労、カロリー消費は一般人の想像をはるかに超える。悲願の王将奪取に向け、永瀬九段はこの圧倒的なボリュームの昼食でエネルギーを限界までフルチャージしたようだ。盤外の「将棋めし」で視聴者を大いに沸かせた永瀬九段だが、盤上ではどのような猛攻を見せるのか。最高峰の頭脳戦の行方から目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）