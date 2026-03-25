「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午後２時現在で、宮越ホールディングス<6620.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



同社は２４日朝、中国子会社の皇冠電子が深セン市で推進している「ワールド・イノベーション・センター（ＷＩＣ）」プロジェクトに関して、中国の主要金融機関との間でシンジケートローン組成に向けた正式協議を開始すると発表した。ＷＩＣプロジェクトは、深セン市における国際的な研究開発・産業創出拠点の形成を目指す大規模開発であり、皇冠電子が中心となって推進している。プロジェクトの総投資額は１１００億円前後を見込むが、今回主要金融機関との間で協議を進める投資枠はその大半をカバーする見込み。なお、融資条件や実行時期などの詳細については、決定次第速やかに開示するとしている。



この発表を受けて、２４日の同社株には朝方から買いが殺到しストップ高の６５０円に上昇。この日もストップ高の７５０円に上昇しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS